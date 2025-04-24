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Олена Кравець показала, як під час обстрілу Києва ховалася з 8-річними двійнятами від вибухів
Артистка також поділилася, як поводиться із дітьми під час повітряних тривог.
Українська телеведуча та акторка Олена Кравець показала, як під час масштабного обстрілу Києва, який окупанти здійснили у ніч проти 24 квітня, ховалася з дітьми від небезпеки.
Країна-агресорка атакувала столицю балістичними і крилатими ракетами, а також безпілотниками "Шахед". У Києві вночі було гучно, адже було чутно звуки вибухів. Олена Кравець не нехтує сигналами повітряних тривог. Тож разом із дітьми спускається в укриття.
Щоправда, акторка розповіла, що під час повітряних тривог її поведінка кардинально змінюється. Зокрема, артистка одразу стає зосередженою, а з дітьми доволі суворо спілкується. Коли 8-річні Ваня та Катя почали вередувати та не хотіли йти до укриття, то Олена Кравець одразу заспокоїла їх. Вже у безпечному місці знаменитість повертається до реальності і усвідомлює, що відбувається.
"У такі ночі, як сьогодні, я почуваюся дуже дорослою. Головною тигрицею в зграї. Чи страшно мені? Дуже! Малі хочуть спати, капризують, відмовляються спускатися в укриття. І от я зовсім не лагідна з ними в такі хвилини. У мить стаю якась тверда і сувора, натягую на них все, що бачу в коридорі, згадую всі молитви і просто виношу їх, як тигренят, за шкірку. А потім бачу цього пінгвіна поруч із Катею і собаку сусідки в курточці брендовій та повертаюся у свідомість. Співчуття всім постраждалим від всіх нас", — поділилася акторка.
Нагадаємо, інші українські зірки теж реагували на масований обстріл Києва. Знаменитості показували, як ховалися в укриттях, та критикували Росію.