Олена Кравець показала, як під час обстрілу Києва ховалася з 8-річними двійнятами від вибухів

Олена Кравець

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець показала, як під час масштабного обстрілу Києва, який окупанти здійснили у ніч проти 24 квітня, ховалася з дітьми від небезпеки.

Країна-агресорка атакувала столицю балістичними і крилатими ракетами, а також безпілотниками "Шахед". У Києві вночі було гучно, адже було чутно звуки вибухів. Олена Кравець не нехтує сигналами повітряних тривог. Тож разом із дітьми спускається в укриття.

Щоправда, акторка розповіла, що під час повітряних тривог її поведінка кардинально змінюється. Зокрема, артистка одразу стає зосередженою, а з дітьми доволі суворо спілкується. Коли 8-річні Ваня та Катя почали вередувати та не хотіли йти до укриття, то Олена Кравець одразу заспокоїла їх. Вже у безпечному місці знаменитість повертається до реальності і усвідомлює, що відбувається.

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Діти Олени Кравець в укритті / © instagram.com/lennykravets

"У такі ночі, як сьогодні, я почуваюся дуже дорослою. Головною тигрицею в зграї. Чи страшно мені? Дуже! Малі хочуть спати, капризують, відмовляються спускатися в укриття. І от я зовсім не лагідна з ними в такі хвилини. У мить стаю якась тверда і сувора, натягую на них все, що бачу в коридорі, згадую всі молитви і просто виношу їх, як тигренят, за шкірку. А потім бачу цього пінгвіна поруч із Катею і собаку сусідки в курточці брендовій та повертаюся у свідомість. Співчуття всім постраждалим від всіх нас", — поділилася акторка.

Нагадаємо, інші українські зірки теж реагували на масований обстріл Києва. Знаменитості показували, як ховалися в укриттях, та критикували Росію.