Олена Кравець показала своїх дітей-двійнят і як вони змінювалися упродовж 9 років

Олена Кравець з молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

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Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася особистими сімейними кадрами та щемливими словами до дня народження молодших дітей.

Сьогодні, 19 липня, двійнята артистки — Катя та Ваня — святкують дев'ятиріччя. Так, з цієї нагоди зіркова матуся опублікувала архівні та нові фото з дітьми, показавши, як вони змінювались протягом усіх років. Крім того, зворушливо звернулася до них у дописі, який сповнений щирості, любові та материнської вдячності.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

"Сьогодні Каті і Вані 18 на двох. 9 років помножені на 2. Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно. Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся! Дякую, що тримаєте мене в тонусі і даєте так багато приводів для сміху, роздумів, прийняття таких різних своїх емоцій та станів! Дякую, що поки ви ростете в висоту, я росту всередину. Дякую за всі ваші перли, які я записую і які колись стануть книжкою, напевно. Дякую, що вчите мене легше ставитись до всього дорослого та серйозного, та вважаєте мене найкращою мамою, навіть коли це не так. Дякую, що я ваша, а ви — мої", — зворушила Кравець.

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Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула розповів про старшого сина та про його подальші плани на навчання.