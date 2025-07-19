ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Олена Кравець показала своїх дітей-двійнят і як вони змінювалися упродовж 9 років

Акторка привітала Катю та Ваню з днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Кравець з молодшими дітьми

Олена Кравець з молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася особистими сімейними кадрами та щемливими словами до дня народження молодших дітей.

Сьогодні, 19 липня, двійнята артистки — Катя та Ваня — святкують дев'ятиріччя. Так, з цієї нагоди зіркова матуся опублікувала архівні та нові фото з дітьми, показавши, як вони змінювались протягом усіх років. Крім того, зворушливо звернулася до них у дописі, який сповнений щирості, любові та материнської вдячності.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

"Сьогодні Каті і Вані 18 на двох. 9 років помножені на 2. Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно. Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся! Дякую, що тримаєте мене в тонусі і даєте так багато приводів для сміху, роздумів, прийняття таких різних своїх емоцій та станів! Дякую, що поки ви ростете в висоту, я росту всередину. Дякую за всі ваші перли, які я записую і які колись стануть книжкою, напевно. Дякую, що вчите мене легше ставитись до всього дорослого та серйозного, та вважаєте мене найкращою мамою, навіть коли це не так. Дякую, що я ваша, а ви — мої", — зворушила Кравець.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула розповів про старшого сина та про його подальші плани на навчання.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie