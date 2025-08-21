- Дата публікації
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
Олена Кравець похизувалась відпочинком із 9-річними двійнятами в Буковелі
Артистка показала, як проводить час із дітьми.
Українська ведуча та акторка Олена Кравець разом із 9-річними двійнятами вирішила насолодитися останніми тижнями літа.
Тож, знаменитість із сином та донькою гайнула на відпочинок. Разом вони вирушили на захід України. Сімейство обрало відпочинок у Буковелі. У своєму Instagram Олена Кравець вже показала, як проводить час із дітьми. На світлинах здебільшого були зображені саме Катя та Іван.
У готелі вони насолоджуватися стиглим кавуном на літній терасі. Їхній обід минав на тлі неймовірного гірського краєвиду.
"Доїдаємо шматки літа", - жартує ведуча.
Звичайно ж, вони не лише сиділи в готелі. Сімейство також влаштовувало імпровізовані екскурсії та досліджували місцевість. Катя та Іван уподобали дерев'яну гойдалку, тож не стрималися, аби не покататися разом.
"Таке тут у них дитинство-дитинство", - ділиться знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно двійнята Олени Кравець святкували день народження. Дітлахам виповнилося вже дев'ять років. З нагоди особливої дати ведуча показувала, як її син та донька змінилися з часом.