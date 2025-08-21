ТСН у соціальних мережах

Олена Кравець похизувалась відпочинком із 9-річними двійнятами в Буковелі

Артистка показала, як проводить час із дітьми.

Олена Кравець

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Українська ведуча та акторка Олена Кравець разом із 9-річними двійнятами вирішила насолодитися останніми тижнями літа.

Тож, знаменитість із сином та донькою гайнула на відпочинок. Разом вони вирушили на захід України. Сімейство обрало відпочинок у Буковелі. У своєму Instagram Олена Кравець вже показала, як проводить час із дітьми. На світлинах здебільшого були зображені саме Катя та Іван.

У готелі вони насолоджуватися стиглим кавуном на літній терасі. Їхній обід минав на тлі неймовірного гірського краєвиду.

"Доїдаємо шматки літа", - жартує ведуча.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Звичайно ж, вони не лише сиділи в готелі. Сімейство також влаштовувало імпровізовані екскурсії та досліджували місцевість. Катя та Іван уподобали дерев'яну гойдалку, тож не стрималися, аби не покататися разом.

"Таке тут у них дитинство-дитинство", - ділиться знаменитість.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно двійнята Олени Кравець святкували день народження. Дітлахам виповнилося вже дев'ять років. З нагоди особливої дати ведуча показувала, як її син та донька змінилися з часом.

