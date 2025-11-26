Олена Кравець повідомила про смерть мами й розповіла про її важку хворобу

Олена Кравець

Українська акторка Олена Кравець повідомила, що не стало її мами Надії Федорівни.

Сумна звістка стала відома під час моновистави зірки «Можна я просто посиджу?» у Києві. Зокрема, під час однієї з історій про батьків Олена обмовилася, що її мама пішла з життя. Зірка розповіла, що горе трапилося ще місяць тому, тобто у жовтні цього року.

Перед цим Кравець розповіла трепетну історію, як її 86-річний тато перед смертю дружини щодня піклувався про неї. Як відомо, Надія Федорівна декілька років тому перенесла інсульт і потребувала особливого догляду. За словами акторки, через наслідки хвороби мама страждала від провалів у пам’яті та втрати орієнтації в просторі. А ще на початку цього року Олена планувала перевезти батьків з рідного Кривого Рогу поближче до Києва.

Олена Кравець з батьками / © instagram.com/lennykravets

«Він зберіг в собі справжнього чоловіка й погляд доброго лева. Певно, мужність немає терміну придатності. Попри свій доволі поважний вік, хворі коліна й часом високий тиск мій тато доглядає за мамою нашою вже два роки після інсульту. Миє її, годує, вдягає, при чому так, щоб кофтинка пасувала штанам. Бо для мами це завжди було важливо. А на ніч залишає в туалеті світло, щоб вона не загубилася в темряві. Так дивно, але мама два роки не впізнає нас, бо постраждала короткострокова пам’ять після інсульту. І вона іноді не розуміє, який сьогодні день і де вона перебуває. Мами не стало місяць тому», — зворушила Олена глядачів у залі, пише видання «Гордон».

До речі, 12 жовтня на моновиставу зіркової доньки завітав її тато. У рідному Кривому Розі чоловік піднявся до Олени на сцену з квітами, а та не стримала сліз і поринула в обійми рідної людини.

