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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1450
Час на прочитання
2 хв

Олена Кравець приголомшила схудненням на 9 кіло і розкрила головний секрет

Олена Кравець працювала разом із дієтологинею. І це дало результат у вигляді мінус дев'яти кілограмів на вагах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Кравець

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Українська телеведуча та акторка Олена Кравець приголомшила схудненням на дев'ять кілограмів.

Знаменитість поділилася, що почала працювати з дієтологинею. Ведуча не сидить на спеціальній дієті, але дотримується "дофамінового харчування". Олена Кравець на проєкті "55 за 5" ділиться, що просто знає, що, коли і скільки треба їсти. При цьому акторка не обмежує себе в їжі. Врешті, це все дало результат у вигляді мінус дев'яти кілограмів на вагах.

"Я схудла на дев'ять кілограмів. У мене є дієтологиня. Є такий термін – "дофамінове харчування". Тобто мені можна все, я їм усе, я просто знаю, коли, що, скільки. Наприклад, якщо я їм ліниві вареники, то потім я з'їдаю зелене яблуко. Ну, наприклад. Або, якщо я їм суп, його треба закусити огірком", - говорить артистка.

Ведуча проєкту "55 за 5" Аліна Шаманська та Олена Кравець / © скриншот з відео

Ведуча проєкту "55 за 5" Аліна Шаманська та Олена Кравець / © скриншот з відео

Знаменитість також зізналась, що вона раніше не мала здорових стосунків з їжею. Зокрема, ведуча постійно хотіла їсти. Олена Кравець позбулася цього разом із дієтологинею.

"Треба не залежати від їжу. Бо я раніше завжди хотіла їсти. Дієтологиня сказала: "Тобі потрібно або вирівняти гормональну систему, або піти зі мною, або закохатися". І ось я з нею йшла-йшла. Потім почала вирівнювати систему, ну й потім – так", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова видала свої секрети схуднення. Артистка назвала три головні правила.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1450
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