Олена Кравець приїхала на Різдво до 86-річного батька та разом з ним звернулася до українців

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Реклама

Святкові дні телеведуча та акторка Олена Кравець провела у родинному колі.

Так, зірка приїхала до рідного Кривого Рогу, аби зустріти Різдво поруч із найріднішою людиною — своїм 86-річним батьком Юрієм Вікторовичем. У своєму фотоблогу Олена з’явилася разом із татом біля батьківського дому. Усміхнені й зворушливі, вони записали спільне привітання для українців. Наприкінці ведуча ніжно обійняла та поцілувала батька, подякувавши йому за любов і підтримку, які відчуває протягом усього життя.

Олена Кравець з татом / © instagram.com/lennykravets

«Я тут із моїм татусем. Приїхала на Різдво до рідного міста — Кривого Рогу. Ми хочемо привітати вас зі святом і побажати, щоб там, де ви зараз є, було тепло, світло, тихо, мирно, затишно і смачно. Добра вам, щастя і найголовніше — миру. Зі святом! І дякую всім, хто був зі мною весь цей рік», — щиро звернулася Кравець.

Реклама

У коментарях на акторку та її тата теж чекало чимало теплих слів у відповідь:

Лєночко, навзаєм, обіймаю вас

І вас та вашу сім’ю зі святом

Обійміть вашого татуся за нас

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк також побував у батьківській оселі у рідному місті на Різдво. Знаменитість поділився, як по-особливому готувався до сімейної вечері.