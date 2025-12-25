ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
902
Час на прочитання
1 хв

Олена Кравець приїхала на Різдво до 86-річного батька та разом з ним звернулася до українців

Родина привітала всіх з прийдешнім святом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Кравець

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Святкові дні телеведуча та акторка Олена Кравець провела у родинному колі.

Так, зірка приїхала до рідного Кривого Рогу, аби зустріти Різдво поруч із найріднішою людиною — своїм 86-річним батьком Юрієм Вікторовичем. У своєму фотоблогу Олена з’явилася разом із татом біля батьківського дому. Усміхнені й зворушливі, вони записали спільне привітання для українців. Наприкінці ведуча ніжно обійняла та поцілувала батька, подякувавши йому за любов і підтримку, які відчуває протягом усього життя.

Олена Кравець з татом / © instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з татом / © instagram.com/lennykravets

«Я тут із моїм татусем. Приїхала на Різдво до рідного міста — Кривого Рогу. Ми хочемо привітати вас зі святом і побажати, щоб там, де ви зараз є, було тепло, світло, тихо, мирно, затишно і смачно. Добра вам, щастя і найголовніше — миру. Зі святом! І дякую всім, хто був зі мною весь цей рік», — щиро звернулася Кравець.

У коментарях на акторку та її тата теж чекало чимало теплих слів у відповідь:

  • Лєночко, навзаєм, обіймаю вас

  • І вас та вашу сім’ю зі святом

  • Обійміть вашого татуся за нас

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк також побував у батьківській оселі у рідному місті на Різдво. Знаменитість поділився, як по-особливому готувався до сімейної вечері.

Дата публікації
Кількість переглядів
902
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie