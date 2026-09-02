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Олена Кравець разом із 10-річними дітьми евакуювалась із Києва і показала, де вони тепер живуть
Київ останнім часом щодня потерпає від обстрілів. Олена Кравець із родиною вирішила пожити у більш спокійному місті.
Українська ведуча та акторка Олена Кравець разом із 10-річними дітьми виїхала з Києва.
Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories. До слова, життя в столиці стає все більш небезпечним. Київ останнім часом щодня потерпає від ворожих обстрілів і, на жаль, «прильотів» з наслідками не вдається уникнути.
Тож, Олена Кравець ухвалила рішення про переїзд до більш безпечного місця. Акторка обрала Івано-Франківськ, де вже орендувала житло та оселилась. Знаменитість говорить, що вони спробують пожити там.
«А тепер серйозно… Ми з дітьми тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Дякую за прихисток і гостинність. Спробуємо…», — ділиться знаменитість.
Зазначимо, Олена Кравець разом із сином Іваном та донькою Катею живе на Лівому березі Києва. Старша донька знаменитості вже давно мешкає окремо від мами. Що ж стосується чоловіка акторки, то він зараз служить в лавах ЗСУ.
Нагадаємо, Олена Кравець не перша артистка, яка ухвалила рішення про евакуацію. Раніше співачка Світлана Тарабарова разом із дітьми покинула Київську область та розкрила, де вони тепер житимуть.