ТСН у соціальних мережах

Олена Кравець розчулила зустріччю 9-річних дітей з татом-військовим: "Найкращий подарунок на свята"

Чоловік Олени Кравець служить у війську. Проте на свята йому вдалося приїхати до родини.

Валерія Сулима
Олена Кравець з чоловіком

Олена Кравець з чоловіком / © ТСН

Українська акторка та ведуча Олена Кравець розчулила кадрами з зустрічі її 9-річних дітей із батьком-військовим.

Коханий знаменитості Сергій служить у війську. Проте на свята йому вдалося приїхати до родини. У своєму Instagram Олена Кравець показала, як їхні 9-річні діти зустрічали тата.

Для Івана та Катерини це був справжній сюрприз, адже вони не очікували, що батько приїде. Двійнята вже були у своїй кімнаті та готувались до сну. Проте раптом до них зайшов тато, чим неабияк здивував. Дітлахи одразу кинулись в обійми до Сергія.

"Найкращий подарунок приїхав неочікувано. Найкращий подарунок на свята!" – ділиться знаменитість.

Чоловік Олени Кравець з їхніми молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

Чоловік Олени Кравець з їхніми молодшими дітьми / © instagram.com/lennykravets

Зазначимо, Олена Кравець не охоче ділиться подробицями особистого життя. Проте тривалий час ширились чутки про проблеми в її шлюбі. Лише цього року ведуча визнала, що криза дійсно мала місце бути. На запитання, що відбувається в її стосунках, вона коротко відповідала: "Все складно". Проте все почало налагоджуватися, коли чоловік Олени Кравець вступив до війська. За словами знаменитості, служба змінила її коханого. Нещодавно акторка розкрила, що саме врятувало їхній шлюб від краху.

