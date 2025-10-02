- Дата публікації
Олена Кравець розкрила подробиці першої вагітності і здивувала реакцією чоловіка
Зірка поділилася емоційною історією та реакцією коханого.
Українська телеведуча Олена Кравець пригадала свої емоції під час першої вагітності.
Олена розповіла, що в 25 років не планувала материнства, тому новина стала для неї справжнім шоком. Самопочуття змусило зробити тест на вагітність, і коли він показав дві смужки, Олена одразу поділилася результатом з коханим Сергієм.
"Я розбудила його і кажу: "Сєрий, я вагітна". Він відкрив одне око і каже: "Молодець". Думаю, що він тоді не усвідомив", — з усмішкою згадала артистка на шоу Івана Морозова.
Кравець зізналася, що спершу була в розпачі та навіть плакала, телефонуючи мамі. Втім, саме материнська підтримка допомогла їй прийняти зміни.
"Я ще така молода, які діти? Але минуло три дні, і я вже була щаслива", — додала зірка.
Знаменитість зазначила, що перша вагітність минула легко, проте після народження доньки з’явилися труднощі. Кравець зізналася, що їй доводилося поєднувати кар’єру та материнство, а через гастролі вона інколи не була вдома по кілька місяців.
