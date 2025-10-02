ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Олена Кравець розкрила подробиці першої вагітності і здивувала реакцією чоловіка

Зірка поділилася емоційною історією та реакцією коханого.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олена Кравець

Олена Кравець

Українська телеведуча Олена Кравець пригадала свої емоції під час першої вагітності.

Олена розповіла, що в 25 років не планувала материнства, тому новина стала для неї справжнім шоком. Самопочуття змусило зробити тест на вагітність, і коли він показав дві смужки, Олена одразу поділилася результатом з коханим Сергієм.

"Я розбудила його і кажу: "Сєрий, я вагітна". Він відкрив одне око і каже: "Молодець". Думаю, що він тоді не усвідомив", — з усмішкою згадала артистка на шоу Івана Морозова.

Кравець зізналася, що спершу була в розпачі та навіть плакала, телефонуючи мамі. Втім, саме материнська підтримка допомогла їй прийняти зміни.

"Я ще така молода, які діти? Але минуло три дні, і я вже була щаслива", — додала зірка.

Олена Кравець з донькою Марією / © YULA company

Олена Кравець з донькою Марією / © YULA company

Знаменитість зазначила, що перша вагітність минула легко, проте після народження доньки з’явилися труднощі. Кравець зізналася, що їй доводилося поєднувати кар’єру та материнство, а через гастролі вона інколи не була вдома по кілька місяців.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова натякнула на можливу четверту вагітність. Виконавиця жартома зізналася, що її чоловік про це ще не в курсі.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie