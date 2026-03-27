Олена Кравець розкрила правду про кризу у шлюбі та що врятувало її стосунки з чоловіком

Врятувати стосунки зірковій парі допомогли одразу кілька речей.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Кравець з чоловіком / © instagram.com/lennykravets

Українська актриса Олена Кравець прокоментувала складні періоди у шлюбі зі своїм чоловіком, військовим Сергієм.

Раніше подружжя запідозрювали у розлученні. Вони майже не з’являлися публічно разом і вкрай рідко згадували одне одного. На подкасті у блогера Ігоря Заболотного артистка наголосила, що попри серйозні випробування подружнього життя вона не розлучалася із Сергієм і ніколи не мала такого досвіду.

«Я не розлучена. У мене не було розлучення. Були певні складнощі у стосунках, але це не можна так маркувати», — пояснила зірка.

Олена Кравець та її чоловік Сергій / © ТСН

Олена Кравець також відверто зізналася, що кризи у шлюбі змінили їх як пару і змусили по-іншому подивитися на стосунки. За її словами, важливу роль у подоланні проблем відіграли дистанція та мобілізація чоловіка. Водночас пара зберегла зв’язок і продовжує спілкуватися та підтримувати одне одного.

«Це можуть бути абсолютно нові люди. Не можу зовсім зайти в особисте, але у мене відчуття, що ми дійсно змінили "програмне забезпечення". Допомогло певне дистанціювання й те, що Сергій пішов у військо», — сказала актриса.

Зазначимо, Олена і Сергій Кравці одружені від 2002 року та виховують трьох дітей. У лютому 2026 року військовий несподівано з’явився на концерті дружини у Дніпрі, що довело її до сліз. А до того приходив на одну з її вистав у Києві.

