ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
2 хв

Олена Кравець відповіла, чи повернеться в "Квартал 95" і в яких стосунках залишилася з ексколегами

Артистка також пояснила, чому все ж таки вирішила піти з проєкту.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Кравець

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Українська телеведуча та акторка Олена Кравець відповіла, чи повернеться в Студію "Квартал 95" та в яких стосунках залишилася з колишніми колегами.

Артистка багато років була учасницею гумористичного шоу. Утім, восени 2022 року знаменитість оголосила, що покидає проєкт. Олена Кравець в інтерв'ю Oboz.ua зізнається, що це рішення далося їй дійсно нелегко, адже все ж таки "Квартал 95" – це велика частина її життя. Проте акторка зрозуміла, що хоче рухатися далі. Колеги з повагою та розумінням прийняли її рішення, тому жодних скандалів на цьому тлі не було.

"Рішення піти з "Кварталу" було для мене непростим. Це величезна частина мого життя, і там – дуже рідні, дуже важливі для мене люди, з якими росла, творила, проживала свої найяскравіші професійні етапи. Тому було важко. Але всередині я розуміла: настав момент іти далі. Комунікація з колегами відбувалась спокійно, з повагою. Я на той момент була не в Україні, тож спілкувались переважно через листування. Я дуже вдячна, що мене прийняли з розумінням. Навіть якщо просто зробили вигляд, що зрозуміли – вдячна і за це", - говорить акторка.

Олена Кравець / © concert.ua

Олена Кравець / © concert.ua

З колишніми колегами Олена Кравець нині спілкується вкрай рідко. Проте акторка запевняє, що між ними немає жодних образ чи напруження. Тим часом повернення до "Кварталу 95" артистка не розглядає наразі, а що буде в майбутньому – час покаже.

"Ми зараз спілкуємось рідко, але я не відчуваю між нами образ чи напруження. У мені лишилося тепло. Чи допускаю я повернення? Станом на зараз – навряд. Але в житті ніколи не можна говорити "ніколи", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець заговорила про виїзд за кордон з 8-річними дітьми під час війни. Артистка відповіла, чи планує це робити.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
369
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie