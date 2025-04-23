Олена Кравець відповіла, чи повернеться в "Квартал 95" і в яких стосунках залишилася з ексколегами

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець відповіла, чи повернеться в Студію "Квартал 95" та в яких стосунках залишилася з колишніми колегами.

Артистка багато років була учасницею гумористичного шоу. Утім, восени 2022 року знаменитість оголосила, що покидає проєкт. Олена Кравець в інтерв'ю Oboz.ua зізнається, що це рішення далося їй дійсно нелегко, адже все ж таки "Квартал 95" – це велика частина її життя. Проте акторка зрозуміла, що хоче рухатися далі. Колеги з повагою та розумінням прийняли її рішення, тому жодних скандалів на цьому тлі не було.

"Рішення піти з "Кварталу" було для мене непростим. Це величезна частина мого життя, і там – дуже рідні, дуже важливі для мене люди, з якими росла, творила, проживала свої найяскравіші професійні етапи. Тому було важко. Але всередині я розуміла: настав момент іти далі. Комунікація з колегами відбувалась спокійно, з повагою. Я на той момент була не в Україні, тож спілкувались переважно через листування. Я дуже вдячна, що мене прийняли з розумінням. Навіть якщо просто зробили вигляд, що зрозуміли – вдячна і за це", - говорить акторка.

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Олена Кравець / © concert.ua

З колишніми колегами Олена Кравець нині спілкується вкрай рідко. Проте акторка запевняє, що між ними немає жодних образ чи напруження. Тим часом повернення до "Кварталу 95" артистка не розглядає наразі, а що буде в майбутньому – час покаже.

"Ми зараз спілкуємось рідко, але я не відчуваю між нами образ чи напруження. У мені лишилося тепло. Чи допускаю я повернення? Станом на зараз – навряд. Але в житті ніколи не можна говорити "ніколи", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець заговорила про виїзд за кордон з 8-річними дітьми під час війни. Артистка відповіла, чи планує це робити.