Олена Кравець відправила 8-річних дітей на відпочинок і показала, як вони проводять літо без мами

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець відправила на відпочинок доньку Катерину та сина Івана й показала, як вони проводять час без неї.

Так, артистка у своєму Instagram поділилася, що зараз її двійнята перебувають у таборі, засновницею якого є акторка Даша Малахова. Олена розповіла, що син і донька вже не вперше проводять так свої літні канікули, чим вона дуже тішиться.

"Ці двоє вже втретє проводять канікули в таборі. Це було найкраще рішення червня", — зазначила Кравець.

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Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Син Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Водночас зіркова мама пригадала одну з розмов по телефону з дітьми. Як виявилося, Катя та Ваня настільки захоплені активностями табору, що ледь знаходять час поговорити з мамою. Тому повністю задоволені тим, де зараз. У таборі малеча разом з іншими дітьми досліджує природу, заглиблюється в літературу, кіно й театр.

"Мам, я телефоную дізнатися, як у тебе справи? Тільки не запитуй, як у мене, бо все круто і у нас всього дуже багато! Тож мені не вистачить часу, в який ми користуємося ґаджетами, аби розповісти тобі все це", — пригадала фрагмент розмови з дітьми Кравець.

Син Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Донька Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук вперше показав своїх двох дітей – сина та доньку.