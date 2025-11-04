Олена Кравець вперше за довгий час показалася з 22-річною донькою-красунею на публічному заході

Олена Кравець з донькою Марією

Українська ведуча та акторка Олена Кравець відвідала допрем’єрний показ документального фільму про гурт "Океан Ельзи" разом з донькою Марією.

На фото, яким поділилася Кравець, мама й донька мають гармонійний та стильний вигляд. Зірка обрала вільні джинси, укорочений піджак і майку з мереживом, доповнивши образ чорним пальтом, елегантними підборами та невеликою сумочкою. Марія, своєю чергою, продемонструвала вишуканий стиль: обтислі штани до колін, шкіряна куртка, стильні чоботи й акцентна сумка з блискітками зробили її образ яскравим, але витонченим.

Олена Кравець з донькою Марією / © instagram.com/maarriill

На знімках видно, що мати й донька насолоджуються компанією одна одної. Після показу Марія поділилася в Instagram-сториз, що фільм справив на неї сильне враження та навіть розчулив її до сліз.

Донька Олени Кравець — Марія / © instagram.com/maarriill

До слова, донька Олени Кравець живе окремо від батьків. 22-річна дівчина працює в компанії українського бренду бізнесвумен Даші Кацуріної, ексдружини ресторатора Міши Кацуріного.

Нагадаємо, нещодавно донька Олени Кравець, 22-річна Марія, відверто розповіла про свої стосунки з мамою та зізналася, якою була атмосфера в родині, коли вона зростала. Дівчина пояснила, чому між ними існувала певна дистанція та як виховання батьків допомогло їй уникнути зіркової хвороби.