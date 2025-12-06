Олена Кравець з підрослими двійнятами зворушила зверненням до ЗСУ в особливий день

Олена Кравець з сином / © instagram.com/lennykravets

Українська акторка Олена Кравець привітала Збройні сили України зі святом.

Так, сьогодні, 6 грудня, в Україні святкують День ЗСУ. З цієї нагоди зірка з підрослими сином Іваном і донькою Катрусею звернулася до українських захисників і захисниць з вдячністю та щирим захватом від того, як вони мужньо тримають щоденну оборону країни. Двійнята назвали усіх бійців справжнім подарунком на свято, а Кравець побажала їм чимскорішої перемоги.

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

«Хлопці, дівчата, військові, з Днем ЗСУ вас! Дякуємо вам, що захищаєте нас. Ви наше диво. Ви наші подарунки на святого Миколая. Повертайтесь скоріше до своїх малих і просто додому. Дякуємо ще раз», — щиро привітала Олена з дітьми.

Водночас у цю дату українці також святкують День святого Миколая. Тож зіркова мама показала, як напередодні її діти з печивом і молоком, листами з бажанками зустрічали диво. Крім того, новорічні свята родина відкрила спільною прогулянкою. Зокрема, відвідала ковзанку та новорічні інсталяції у Києві.

Донька Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Сториз Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

