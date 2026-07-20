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Олена Кравець замилувала фото з дітьми-двійнятами і сюрпризом на їхнє 10-річчя: "Ранок порізно"
Катя та Ваня вперше святкували порізно.
Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася зворушливими кадрами з молодшими дітьми-двійнятами та показала, як вони відсвяткували своє перше ювілейне свято.
Так, днями Каті та Вані виповнилося 10 років. Цьогоріч ювілей брат і сестра зустріли окремо. Катруся святкувала вдома разом із мамою та рідними. Від самого ранку на дівчинку чекав приємний сюрприз — велика коробка, з якої вилетіли повітряні кульки.
Тим часом Іван, який захоплюється футболом, проводив день народження у спортивному таборі. Друзі з команди та тренер привітали іменинника солодощами й подарували йому гроші. Під час сніданку хлопцеві також винесли святковий торт зі свічками та заспівали традиційне привітання.
Сама Олена Кравець зізналася, що не може натішитися тим, як швидко дорослішають її діти. Вона також поділилася роздумами про материнство, зазначивши, що з кожним роком цей досвід стає для неї дедалі цікавішим.
«Вперше в житті ранок дня народження двійнят починався порізно. У Катрусі — вдома. А у Ваньочка — у футбольному таборі з друзями. 10 років — класний вік. Мені цікаво і наче легше з кожним роком, але це не точно», — з гумором написала ведуча.
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