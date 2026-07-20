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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
1 хв

Олена Кравець замилувала фото з дітьми-двійнятами і сюрпризом на їхнє 10-річчя: "Ранок порізно"

Катя та Ваня вперше святкували порізно.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Олена Кравець з дітьми

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

Українська ведуча та акторка Олена Кравець поділилася зворушливими кадрами з молодшими дітьми-двійнятами та показала, як вони відсвяткували своє перше ювілейне свято.

Так, днями Каті та Вані виповнилося 10 років. Цьогоріч ювілей брат і сестра зустріли окремо. Катруся святкувала вдома разом із мамою та рідними. Від самого ранку на дівчинку чекав приємний сюрприз — велика коробка, з якої вилетіли повітряні кульки.

Тим часом Іван, який захоплюється футболом, проводив день народження у спортивному таборі. Друзі з команди та тренер привітали іменинника солодощами й подарували йому гроші. Під час сніданку хлопцеві також винесли святковий торт зі свічками та заспівали традиційне привітання.

Донька Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Донька Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Син Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Син Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Сама Олена Кравець зізналася, що не може натішитися тим, як швидко дорослішають її діти. Вона також поділилася роздумами про материнство, зазначивши, що з кожним роком цей досвід стає для неї дедалі цікавішим.

«Вперше в житті ранок дня народження двійнят починався порізно. У Катрусі — вдома. А у Ваньочка — у футбольному таборі з друзями. 10 років — класний вік. Мені цікаво і наче легше з кожним роком, але це не точно», — з гумором написала ведуча.

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Діти Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Син Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Син Олени Кравець / © instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу показала підрослого сина Марка-Ґабріеля та який вигляд він має у свої три місяці.

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Кількість переглядів
426
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