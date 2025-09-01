ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2291
Час на прочитання
1 хв

Олена Кравець замилувала світлинами своїх двійнят, яких відвела до школи

Артистка привітала їх з Днем знань.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олена Кравець

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Українська ведуча та акторка Олена Кравець показала своїх підрослих дітей на святі 1 вересня.

Двійнята Катя та Ваня з’явилися на лінійці в яскравому святковому вбранні та з усмішками на обличчях. Діти тримали в руках гарні осінні букети, які згодом подарували вчителям.

Кравець написала, що не буде сьогодні оригінальною та пожартувала, що з приходом осені не потрібно буде шукати ідеї, як розважити малих.

"Не буду сьогодні оригінальною. З початком навчального року всіх і з закінченням пошуку ідей, що робити з дітьми влітку", — зазначила артистка.

Ваня і Катя / © instagram.com/lennykravets

Ваня і Катя / © instagram.com/lennykravets

Також Олена опублікувала кадри двійнят окремо: Ваня стояв з друзями, а Катя, ймовірно, з однією з вчительок.

Ваня / © instagram.com/lennykravets

Ваня / © instagram.com/lennykravets

Катя / © instagram.com/lennykravets

Катя / © instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець здивувала кардинальною зміною зовнішності. Вона закликала фанів "не лякатися" її нового образу.

Дата публікації
Кількість переглядів
2291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie