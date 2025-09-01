- Дата публікації
Олена Кравець замилувала світлинами своїх двійнят, яких відвела до школи
Артистка привітала їх з Днем знань.
Українська ведуча та акторка Олена Кравець показала своїх підрослих дітей на святі 1 вересня.
Двійнята Катя та Ваня з’явилися на лінійці в яскравому святковому вбранні та з усмішками на обличчях. Діти тримали в руках гарні осінні букети, які згодом подарували вчителям.
Кравець написала, що не буде сьогодні оригінальною та пожартувала, що з приходом осені не потрібно буде шукати ідеї, як розважити малих.
"Не буду сьогодні оригінальною. З початком навчального року всіх і з закінченням пошуку ідей, що робити з дітьми влітку", — зазначила артистка.
Також Олена опублікувала кадри двійнят окремо: Ваня стояв з друзями, а Катя, ймовірно, з однією з вчительок.
