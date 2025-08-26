ТСН у соціальних мережах

Олена Кравець здивувала кардинальною зміною образу: "Не лякайтесь"

Артистка нагадала моду 80-х новою зачіскою.

Олена Кравець

Олена Кравець / © пресслужба каналу "1+1"

Українська ведуча та акторка Олена Кравець повністю змінила свій звичний образ, обравши новий стиль, який нагадує моду вісімдесятих.

У своїх нових сторіз в Instagram артистка відповіла на запитання прихильників і продемонструвала свою нову зачіску — об’ємні кучері, які нагадують популярні у вісімдесятих роках хімічні завивки.

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

Також Кравець пожартувала і сказала підписникам не лякатися, адже в такому амплуа вона постала через знімання нового шоу. Знаменитість описала це, як повернення у 80-ті та 90-ті.

"Не лякайтеся, не дивуйтеся. Трошки зміна образу. Були сьогодні дивовижні знімання, назад у вісімдесяті, дев’яності. Назад в мої роки", — сміється Олена.

Окрім цього, ведуча відповіла на декілька запитань від підписників. Вона поділилася своїми "ритуалами" для відновлення сил, думками про спільний з донькою подкаст "Вдома поговоримо" та розповіла про улюблені місця в рідному Кривому Розі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець поділилася сімейним відпочинком в Карпатах. Артистка показала, як проводить час із дітьми.

