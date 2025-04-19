Олена Кравець зізналася, чи планує виїхати за кордон з 8-річними дітьми під час війни

Олена Кравець / © instagram.com/lennykravets

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець поділилася роздумами про виїзд за кордон.

Багатодітна мама не приховує, що вагається щодо цього питання. Вона виховує двох неповнолітніх дітей Катю та Ваню, яким вісім років. Олена говорить, що насправді виїзд може стати для них дуже складним етапом у житті. Тому поки вона залишається з двома двійнятами та старшою донькою Марією, яка живе окремо, в Україні. Тим не менш, тема війни регулярно підіймається у родинних діалогах.

"Звісно, думки виїхати знову виникали. Але нічого так і не реалізувалося, тому що, як я вже казала, це не було моїм справжнім відчуттям. Я вже була за кордоном, і добре пам’ятаю, як тоді почувалася я сама і як це впливало на дітей. І не впевнена, що повторний переїзд пішов би їм на користь. Звичайно, ми говоримо про війну. Вони ставлять багато запитань — чому це сталося, як, коли все закінчиться, який з цього вихід. Я відповідаю тільки на ті, на які знаю відповідь, і пояснюю все зрозумілою для них мовою. Не заглиблююсь у жахи. Наприклад, якщо вони вірять, що коли ракета влучає в будинок, приїжджають пожежники, усе рятують і все буде добре — я не руйную цю віру. Просто кажу, що ми все одно маємо ховатися", — розповіла Кравець в інтерв'ю NV.

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Олена Кравець з сином / © instagram.com/lennykravets

За словами акторки, під час повітряних тривог вона з двома дітьми намагається не нехтувати безпекою, хоча вдається не завжди.

"У школі вони завжди йдуть в укриття. Вдома, особливо вночі, ми не завжди спускаємось. Страшно, коли посеред ночі дитина прокидається, будить мене і каже: "Мам, мам, пішли, балістика летить". І усвідомлення того, що у віці восьми років дитина вже знає, що таке балістика — це, звісно, жах", — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець здивувала своїм поверненням на велику сцену після трьох років паузи в незвичному амплуа.