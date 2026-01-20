Олена Кравець зізналася, як із дітьми виживає під час відключень світла у Києві: "Збираємо кошти"

Олена Кравець

Українська телеведуча та акторка Олена Кравець поділилася особистим досвідом життя під час масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Артистка мешкає з родиною у звичайному багатоквартирному будинку, тож стикається з тими самими труднощами, що й сотні тисяч українців. За словами артистки, зникнення електрики в їхньому домі автоматично означає відсутність тепла та води, адже всі системи залежать від електроживлення. Кравець також звернула увагу на серйозну технічну проблему: через низький тиск у трубах тепло розподіляється нерівномірно.

«Коли в нашому будинку зникає електрика, разом із нею зникає і опалення, і вода, бо насоси теж зав’язані на електрику. Тому ми з активними мешканцями ініціювали збір на генератор або інвертор і вже консолідувалися, бо люди відверто втомилися мерзнути. Є й технічна проблема — через низький тиск у трубах одна частина будинку отримує тепло при наявності світла, а в деяких квартирах температура тримається на рівні +4…+6 °C. Тож ми обігріваємо їх, як можемо. Коли світла не було 12 годин й у квартирі було дуже холодно, я сама спала в рукавичках, а дітей перед сном накривала трьома ковдрами», — розповіла акторка виданню «Гордон«.

Попри всі труднощі, Олена Кравець зберігає оптимізм і наголошує на важливості взаємопідтримки у такі складні часи, попри холод, темряву й постійну небезпеку. Акторка каже, що нині їхній будинок уже згуртувався навколо спільної мети — забезпечити додаткове електроживлення.

«Живемо далі, збираємо кошти на автономне живлення для будинку, ще міцніше обіймаємо своїх рідних і гріємося людським теплом», — підсумувала артистка.

