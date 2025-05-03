Олена Кравець зізналася, як ставиться до скандального Винника та його позиції: "Емоційні тортури"

Олена Кравець і Олег Винник

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець висловилася про творчість і позицію співака Олега Винника, який під час війни виїхав з України.

Артистка зізнається, що свого часу мала пародіювати Винника, тому добре знайома з його особистістю. Адже для більшого перформансу, вона занурювалася та аналізувала його образ. Щоправда, Кравець говорить, що це були "тортури" для неї, бо їй не близька така музика.

"Мені подобалося зануритися й одягнути на себе одяг цієї людини, розібрати на молекули її фізіогноміку, артикуляцію, інтонацію. Коли треба зробити пародію, то це десь 2-3 тижні життя з персонажем. Хочеться, щоб було дуже-дуже схоже. Це дуже багато матеріалу – ти живеш у вухах з цією людиною, весь час дивишся. Я передивилася дуже багато концертів Олега Винника. Це взагалі не моя музика, і це були емоційні тортури такі трошки для мене, але мені подобалося", — зазначила Олена в проєкті "Терапія Красою".

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Олег Винник

Тим не менш, акторка стверджує, що це був чудовий професійний досвід. При цьому вона не розділяє поглядів співака під час війни й деякі риси характеру зірки її дратують.

"Мені цікаво було. Коли тебе дратує людина за характером, бо ти не така, і тобі не подобаються такі люди, але зіграти таку людину – це офігезний творчий і професійний виклик", — пояснила Кравець.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець довела до сліз своїми одкровеннями у виставі та заговорила про розлучення, викидень і хворобу мами.