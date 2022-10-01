Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як її мама виїхала з окупованого Херсону: "Схудла вдвічі"

Днями Олена-Крістіна Лебідь нарешті змогла обійняти матусю, яка змогла вирватися із Херсона. За словами телеведучої, мама довго чекала "зелений коридор" і переймалася, щоб дорогу витримав її 4-річний песик Жоржик.

"Виїхати вона прийняла рішення набагато раніше, але сподівалася, що людям дадуть зелений коридор. Вона на нього чекала. Оскільки виїжджати з песиком і 7-10 днів стояти на спеці в полі - це довести тварину до виснаження. Сама ж вона готова була і в полі ночувати, якби треба було, але не мучити Жоржика", - розповіла Лебідь в інтерв'ю "ТаблоID".

Остаточне рішення про виїзд з Херсону мама телеведучої прийняла, коли зрозуміла, що проведений в окупації час сильно вплинув на її здоров'я.

"За сім місяців бахкання та постійної нервової напруги мама схудла вдвічі. Просто самі очі та шия. А ще ноги. Вони в неї довжелезні, але тепер худі. Отже, чаша терпіння переповнилася. І вона виїхала", - розповіла Олена-Крістна.

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Перед виїздом із міста Лебідь попросила маму видалити усі фото із нею та "почистити" соцмережі, аби уникнути неприємностей з окупантами.

"Оскільки моя позиція з першого ж дня війни була однозначною та прозорою: на нас напала країна варварів та агресорів - Раша, а Україна - це наша земля, і гнати їх усіх у шию до самого пекла. Тому я попросила маму за два дні до виїзду видалити всі фото зі мною, всі листування, повністю знести Telegram", - сказала ведуча.

Раніше акторка Ксенія Мішина розповіла про своїх батьків і зізналася, чи й досі вони живуть в окупованому Криму.

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