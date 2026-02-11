Олена Лавренюк розсекретила, як знімала еротичні сцени та поцілунки з Володимиром Дантесом

Володимир Дантес і Олена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Українська акторка Олена Лавренюк розсекретила, як знімала зі співаком Володимиром Дантесом еротичні сцени та поцілунки.

Артисти разом зіграли в еротичному трилері "Всі відтінки спокуси", прем'єра якого відбудеться 12 лютого. Фільм рясніє доволі пікантними сценами. Олена Лавренюк на проєкті "Наодинці з Гламуром" зазначила, що кіно, звичайно ж, відрізняється від реального життя. Всі еротичні сцени знаменитість обговорювала з режисеркою, аби на екрані це мало красивий та естетичний вигляд, а також щоб акторам було комфортно грати.

"Кіно дуже сильно відрізняється від життя, тому в нас художній фільм. Це естетично красиві сцени, які знімаються не як у житті. Ми говорили з режисеркою, обговорювали, який це вигляд матиме, щоб це було комфортно на знімальному майданчику, щоб це мало красивий естетичний вигляд", - говорить артистка.

Володимир Дантес та Олена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Ведуча проєкту Анна Севастьянова все ж таки поцікавилась однієї пікантною деталлю, а саме як Олені Лавренюк були поцілунки з Володимиром Дантесом. На що акторка коротко відповіла: "Чудово".

