Олена Мандзюк на тлі гучного скандалу з Алхім висловилася про її виїзд з України: "Це страшно"

Олена Мандзюк і Анна Алхім

Українська блогерка та волонтерка Олена Мандзюк висловилася про рішення сандальної колеги Анни Алхім покинути Україну.

Так, Алхім На початку серпня оголосила про своє рішення перебратися з сином до Дубаю. За словами блогерки, поштовхом до такого кроку стали дедалі небезпечніші обстріли Києва. Щоправда, днями вона знову заявила про своє повернення на Батьківщину. Своєю чергою Мандзюк зізналася, що не вбачає у виїзді українців за кордон жодного позитиву.

"Я не радію жодному українцю, який виїхав з України. Це страшно, коли люди залишають свої домівки", — зазначила вона в інтерв'ю Василю Тимошенку.

Волонтерка також відреагувала на можливі зміни Алхім на тлі її російськомовності та поширення російського контенту. Мандзюк запевнила, що вірить в майбутню українізацію будь-кого, але для цього у тієї людини має бути бажання. Як приклад вона навела ситуацію з свого життя.

"Думаю, що у кожної людини є шанс українізуватися. Навіть іноземця. Я їхала в таксі з поляком, і він розмовляв зі мною українською", — поділилася вона.

Анна Алхім / © instagram.com/alkhim.an

Не оминула блогерка й тему хейту, з яким стикається останнім часом. За її словами, у приватні повідомлення надходять образи та навіть погрози через її активну проукраїнську позицію. Мандзюк підкреслила, що особливо страшними є заклики до фізичної розправи.

"Максимальна ганьба того, хто пише (погрози — прим. ред.). Та людина, яка бажає мені смерті чи будь-якому іншому волонтеру — це зрада. Страшно, бо це постійні погрози вбивства, зґвалтування, каліцтва... А за що? За те, що ти ненавидиш усе російське?" — зізналася вона.

Скандал Олени Мандзюк та Анни Алхім: як усе почалося

Протистояння між двома блогерками розгорілося після хрещення дітей інфлюенсерки Стасі Макєєвої. Під час церемонії ведучий запропонував Анні Алхім заспівати українську пісню. У відповідь вона закотила очі, скорчила гримасу та вжила лайку, що викликало хвилю обурення в соцмережах.

Реакція громадськості була миттєвою — користувачі дорікали їй неповагою до мови та поширенням проросійських наративів. Серед тих, хто відкрито виступив проти Алхім, була й Олена Мандзюк. Вона назвала колегу "медійною гнидою", закликала відписатися від її сторінки та пригадала скандальні заяви про "красавчика путіна" й "українців-терпил".

Блогерка також звернулася до СБУ з вимогою відреагувати на висловлювання Алхім. Після цього конфлікт лише набрав обертів: частина людей підтримала Анну, інші — стали на бік її критиків. У результаті обидві інфлюенсерки опинилися в центрі масштабного хейту після неоднозначного спільного інтерв’ю, а Алхім згодом остаточно виїхала з України незадовго після того, як на неї відкрили кримінальні провадження.