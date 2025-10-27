ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

Олена Мандзюк після зізнань Терена про їхній роман зробила різку заяву про стосунки з ним зараз

Парочку пов'язувало дещо більше, аніж просто дружба.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександр Терен та Олена Мандзюк

Олександр Терен та Олена Мандзюк

Українська блогерка Олена Мандзюк після зізнань ветерана війни та колишнього героя шоу "Холостяк" Олександра "Терена" Будька в їхньому романі зробила різку заяву.

Так, тривалий час поширювалися чутки, що парочку пов'язує дещо більше, аніж просто дружба. Врешті, нещодавно Терен дав зрозуміти, що близькі стосунки були. Утім, він запевняв, що нині між ними нічого немає.

А це Олена Мандзюк зробила заяву. До конкретики блогерка вдаватися не стала. Однак вона показала, що заблокувала Олександра у соцмережах. Ба більше, Мандзюк заявила, що більше не спілкується з Тереном. Через що між ними пробігла чорна кицька – лишається невідомим.

"Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе, залишу це без подальших коментарів. Ми просто більше не спілкуємося", - заявила блогерка.

Коментар Олени Мандзюк про стосунки з Олександром Тереном

Коментар Олени Мандзюк про стосунки з Олександром Тереном

Зазначимо, тривалий час ширилися плітки про романтичні стосунки Олени Мандзюк та Олександра Терена. Пара ці чутки не коментувала, але й не приховувала, що вони дійсно близькі. Врешті, ветеран війни таки поставив крапку в цих плітках, давши зрозуміти, що між ними було дещо більше, аніж просто дружба.

Дата публікації
Кількість переглядів
458
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie