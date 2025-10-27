Олена Мандзюк після зізнань Терена про їхній роман зробила різку заяву про стосунки з ним зараз

Олександр Терен та Олена Мандзюк

Українська блогерка Олена Мандзюк після зізнань ветерана війни та колишнього героя шоу "Холостяк" Олександра "Терена" Будька в їхньому романі зробила різку заяву.

Так, тривалий час поширювалися чутки, що парочку пов'язує дещо більше, аніж просто дружба. Врешті, нещодавно Терен дав зрозуміти, що близькі стосунки були. Утім, він запевняв, що нині між ними нічого немає.

А це Олена Мандзюк зробила заяву. До конкретики блогерка вдаватися не стала. Однак вона показала, що заблокувала Олександра у соцмережах. Ба більше, Мандзюк заявила, що більше не спілкується з Тереном. Через що між ними пробігла чорна кицька – лишається невідомим.

"Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе, залишу це без подальших коментарів. Ми просто більше не спілкуємося", - заявила блогерка.

Коментар Олени Мандзюк про стосунки з Олександром Тереном

Зазначимо, тривалий час ширилися плітки про романтичні стосунки Олени Мандзюк та Олександра Терена. Пара ці чутки не коментувала, але й не приховувала, що вони дійсно близькі. Врешті, ветеран війни таки поставив крапку в цих плітках, давши зрозуміти, що між ними було дещо більше, аніж просто дружба.