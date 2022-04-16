Олена Мозгова гнівно звернулася до Кіркорова за підтримку Медведчука: "Сиди, к*рво, в своїй каZапії"

Продюсерка висловилася щодо останнього допису артиста.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова відреагувала на звернення російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримав кумів Путіна – Оксану Марченко та нардепа Віктора Медведчука.

Знаменитість, як завжди, не церемонилася та прямо висловила свою думку на сторінці у Facebook. Дружина співака Девіда Аксельрода закликала виконавця не рипатися до цивілізованих людей та побажала йому "все життя здригатися від сирен і розривів снарядів".

"Пєтушок золотой грєбєшок прокинувся і встав на захист мертветчука і жони його аксани... Двометрова страза волає і звертається до Європи... Сиди, к*рво, в своїй каZапії і не сунь п'ятак до цивілізованих людей! Кричи до свого ху@ла, нехай забере кума і віддасть всіх наших полонених! Фу… Які ж вони всі огидні… І ще, мерзото, я щиро бажаю тобі, Пилипок, щоб здригався ти від сирен і розривів снарядів все своє нікчемне життя!" – заявила вона.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров, який жодного слова не сказав про війну в Україні, підтримав своїх друзів, кумів Путіна – Оксану Марченко та Віктора Медведчука, якого вдалося затримати СБУ.

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