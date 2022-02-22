Олена Мозгова іронічно звернулася до засновника Москви: "Нах воно вам було потрібно"

Олена Мозгова іронічно звернулася до засновника Москви: "Нах воно вам було потрібно"

Також продюсерка прокоментувала дії Путіна.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова відреагувала на звернення президента РФ Путіна, який 21 лютого підписав указ про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У своєму Facebook дружина співака Девіда Аксельрода іронічно звернулася до покійного Князя київського Юрія Долгорукого, який заснував Москву.

"Питання звісно риторичне… Але.. Нах воно вам, Юріє, було потрібно, по тих болотах шаритись і засновувати там щось? Питань до кремлівського кордупеля навіть риторичних нема… Дід в очевидному маразмі" – написала знаменитість.

Питання звісно риторичне.. але.. нах воно Вам, Юріє, було потрібно, по тих болотах шаритись і засновувати там щось? Питаннь до кремлівського кордупеля навіть риторичних нема.. дід в очевидному маразмі Опубліковано Olena Mozgova Понеділок, 21 лютого 2022 р.

У коментарях підписники Олени також почали ділитися наболілим: "Мене більше турбує, хто породив хутіна і як він може так жити?", "Мені подобається фраза: Київ москву похрестив, Київ москву відспіває", "Курдупель... Та бере як слон...".

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