Мозгова "послала" Пономарьова після його інтерв'ю про її зраду: "Дякую за урок, ти вільний"

Українська продюсерка Олена Мозгова поринула у ностальгію та пригадала часи, коли перебувала у стосунках зі співаком Олександром Пономарьовим.

Мозгова поділилася рідкісним архівним фото, на якому зображена з колишнім цивільним чоловіком. На чорно-білому кадрі ще зовсім молоді Мозгова та Пономарьов зображені у стильних образах. Олена одягнена у куртку-косуху та чорні джинси, а також позує в окулярах. Олександр був у чорній сорочці та штанях, образ доповнив білим піджаком і чорними окулярами.

Під знімком Мозгова зізналася, що пробачила колишньому і знає, що їхня зустріч була не випадковою:

"Я тебе простила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічаються не випадково.. ми всі одне для одного урок… Дякую за урок, ти вільний! P.S. Коли поралась у спогадах, знайшла декілька дуже приємних і красивих! Фото давнє, яке дуже real" – прокоментувала фотографію Мозгова.

Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Як відомо, Олена Мозгова та Олександр Пономарьов були разом протягом 10 років. У них є спільна донька Євгенія, а також співак ставився як до рідної до доньки Мозгової від її стосунків до нього.

Нещодавно в одному з інтерв'ю Пономарьов розповідав, що його шлюб з Мозговою розпався нібито через зраду продюсерки. При чому, це сталося декілька разів. Вдруге, казав виконавець, він зраду пробачити не зміг. Також артист ділився, що ініціаторокою їхніх стосунків була саме Мозгова і що він не ставився до цього роману серйозно, поки не народилася спільна донька ексзакоханих.

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