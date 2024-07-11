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Олена Мозгова на рідкісному фото показала підрослу 9-річну доньку-красуню від Аксельрода

Олена Мозгова на рідкісному фото показала підрослу 9-річну доньку-красуню від Аксельрода

Олена Мозгова з молодшою донькою / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Артистка показала, як Соломія рятується від спеки.

Українська продюсерка Олена Мозгова потішила сімейним контентом із донькою від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

У своєму Facebook знаменитість опублікувала рідкісне фото з 9-річною Соломією. На знімку Олена Мозгова показала, як її донечка рятується від спеки.

Зокрема, Соломія вирішила не мучитися від спекотних сонячних променів, а охолоджуватися в басейні. Як зазначила Мозгова, саме це зараз неабияк рятує Соломію в літні дні, коли термометр показує шалено високі градуси.

Донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода / © facebook.com/mozgovaolena74
Донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Басейн рятує мою рибку", - коротко підписала знімок із донечкою знаменитість.

Тим часом користувачі просто засипали маленьку Соломію компліментами. Фани зазначили, що дівчинка росте справжньою красунею: "Дуже гарна донька, мама теж дуже вродлива", "гарна рибка".

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія потішила контентом із донечками. Артистка похизувалася досягненням двійнят в одній із лондонських шкіл.

Камалія привітала доньок з особливими досягненнями у лондонській школі

Камалія привітала доньок з особливими досягненнями у лондонській школі

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