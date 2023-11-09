Олена Мозгова на свіжому фото приголомшила молодим виглядом 69-річної мами, на яку дуже схожа

Українська продюсерка Олена Мозгова показала, який зараз вигляд має її мама Віолетта Борисівна.

Так, рідна людина знаменитості днями святкувала день народження. Віолетті Борисівні виповнилося 69 років. З нагоди свята продюсерка опублікувала у своєму Facebook свіже фото з мамою, яке було зроблене на святкуванні дня народження. На знімку Віолетта Борисівна постала в білому костюмі, поруч з нею позувала Олена у чорному вбранні.

"Мамуля на своєму дні народженні була королевою. Люблю тебе, моя найкраща! І головне - будь мені здорова!" – адресувала привітання мамі продюсерка.

Олена Мозгова з мамою / Фото: facebook.com/olenamozgova1

У коментарях під дописом підписники Мозгової теж долучилися до привітань. Окрім того, вони були приголомшені, що Віолетта Борисівна має такий молодий вигляд. Деякі ж зазначили, що Олена схожа на маму, як дві краплі води.

Ви загадково гарні, дуже схожі! Щиро вітаю! Родинного затишку, мамі невичерпної сили та енергії на довгії роки!

Завжди була гарною і залишається нею. Многії літа!

Ваша мама має такий молодий вигляд!

Нагадаємо, тим часом донька співачки Віри Брежнєвої здивувала дорослим виглядом. Сарі Кіперман лише 13 років, а от фани зазначають, що дівчині немов 20.

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