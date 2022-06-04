Олена Мозгова набила на пів руки тату у вигляді квітів і тризуба з мечем

Українська продюсерка Олена Мозгова доробила своє патріотичне татуювання і продемонструвала його прихильникам.

На сторінці в Instagram Олена Мозгова розмістила кадри з новим патріотичним татуюванням.

Продюсерка набила на пів руки малюнок у вигляді квітів і тризуба з мечем. Як зізналася Олена, вона втілила на собі саме те, про що мріє – квітуча, щаслива і непереможна Україна:

Фото: instagram.com/mozgova0902

Ми закінчили наш шедевр! Квіти і тризуб з мечем це саме те, що відчувала і дуже хотіла, це те, про що я мрію! І так буде! Перемога, відбудова і з часом, квітуча, щаслива, сильна і непереможна Україна!" – прокоментувала Мозгова.

Фото: instagram.com/mozgova0902

Зазначимо, що нещодавно Олена Мозгова приголомшила зміною іміджу. Окрім чималого татуювання на тілі, артистка ще й зробила екстремально коротку зачіску "під хлопчика".

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