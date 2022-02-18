Олена Мозгова насварила Суспільне за організацію нацвідбору: "Мають піти у відставку"

Продюсерка висловила свою думку щодо скандалу, що виник.

Українська продюсерка Олена Мозгова організовувала перші Нацвідбори на "Євробачення" в Україні. Саме вона стала однією з тих, хто привів Україну як постійну учасницю цього музичного конкурсу.

Сьогодні знаменитість завітала до студії "Сніданку з 1+1", де висловила свою думку щодо скандалу на цьогорічному нацвідборі.

Так, Мозгова наголосила, що першою чергою в усьому винен суспільний мовник, який займався організацією нацвідбору.

Олена Мозгова про скандальний Нацвідбір та долю України на Євробаченні-2022

"Ви самі склали ці правила щодо Криму, щодо поїздок у Росію. Суспільство вимагало це, ми живемо в такий час, і це слушно. Але ж ви маєте це дослідити. Як це, ви не можете вісім фіналістів перевірити? Перевірити їхні пісні. Щоб вони були дотримані як у LAUD за часом. Як це? Треба було спочатку їх оголосити вісім, а потім його зняти, тому що щось там пісня не тоді видана… Це менеджмент, який мав би подати у відставку. Ось весь цей організаційний комітет конкурсу, який у мовника є, дружно написали заяву і склали лапки і сказали "вибачте", - прокоментувала продюсерка.

Також вона шокована сумою, яка була витрачена на організацію нацвідбору:

"Я вже не кажу про 20 мільйонів, коли я побачила суму… Ми всі організовували якісь концерти, якісь забави такі. Але коли побачила такий бюджет… ну це дуже багато. Зазначу, що це гроші не комерційного каналу, це мовний суспільник – це гроші платників податків", - сказала Мозгова.

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