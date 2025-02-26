Олена Мозгова ніжно привітала доньку від Аксельрода з 10-річчям і показала, що їй подарувала

Українська продюсерка Олена Мозгова повідомила про особливе свято в її родині.

Молодша донька знаменитості, яку вона народила у шлюбі зі співаком Девідом Аксельродом, святкує день народження. Ба більше, у Соломії цьогоріч ще й важливий ювілей. Дівчинці виповнюється 10 років. Ще після півночі Мозгова опублікувала для доньки вітальний допис в Instagram. Продюсерка опублікувала їхнє миле спільне фото та адресувала Соломії теплі слова з привітаннями та побажаннями. Знаменитість зазначила, що неабияк тішиться, що народила третю донечку.

"Дякую за кожну мить щастя впродовж цих 10 років! Так, це дійсно неймовірне щастя бути твоєю мамою! Люблю абсолютно, безмежно і безумовно, моя принцеса Соломіє", - звернулася до доньки продюсерка.

Олена Мозгова з донькою / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Олена Мозгова також показала, як вітала Соломію з 10-річчям. Знаменитість підготувала для дівчинки сюрприз. Вранці, коли Соломія прокинулася, на неї чекав розкішний букет білих троянд. Окрім того, Мозгова одразу ж вручила й подарунок. Щоправда, сам презент було розгледіти тяжко, адже він був запакований.

Донька Олени Мозгової / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова поекспериментувала над зовнішнім виглядом доньки. Продюсерка пофарбувала волосся Соломії в зелений колір.

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