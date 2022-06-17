Олена Мозгова обурена схвальними відгуками українців про нову пісню "Ногу свело": "Вбийте в собі комплекс меншовартості"

Українська продюсерка Олена Мозгова не пройшла осторонь нового кліпу російського гурту "Ногу свело" на пісню "Украина".

Олена Мозгова дуже обурена тим, як українці схвально сприйняли пісню "Ногу свело". На сторінці в Instagram продюсерка розмістила кадр з кліпу російського гурту зі стопкадром з тексту пісні: "моя вторая половина".

"Яка нах другая палавіна?! Нічого! Нічого у нас спільного не має і бути не може! А вас, дорогі українці, ті які постять це і пишуть "дякуємо", "вау" і таке інше, я прошу вбити в собі молодшого брата і комплекс меншовартості!" – підписала пост Мозгова.

Підписники сторінки Мозгової підтримали її думку: "Та задовбали....палавінчатиє...", "Та ж думка… Не хочу мати нічого спільного ні з хорошими ні з поганими", "Згодна! Нічого спільного з ними мати не хочу!".

Зазначимо, що нова пісня російського гурту "Ногу свело" під назвою "Україна" викликала не аби який резонанс серед українців. Одні захоплюються вчинком колективу, інші ж закликають не займатися самодурством. Коли трек з'явився, він потрапив у топ-3 пісень, які найбільше слухають українці. Також у рейтингу опинилися пісня білоруського співака Макса Коржа "Свій дом", та дуетна пісня Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої "Думи".

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт "Ногу Свело!" засуджує війну, яку розв'язала РФ. Утім, свого часу артисти підтримували анексію Криму. Також учасники колективу незаконно приїжджали до півострова 2015 року та 2016. За це музиканти потрапили до бази "Миротворця".

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