Олена Мозгова перенесла операцію та показалася на лікарняному ліжку

Відома українська продюсерка Олена Мозгова зізналась, що перенесла операцію.

Про це вона розповіла у своєму Facebook. Олена поділилася світлиною, на якій до її руки прикріплений катетор. Тоді саме продюсерка відійшла від наркозу.

"Все буде добре. З наркозу вийшла. Всім здоров'я", - поділилася Мозгова.

Олена Мозгова після наркозу / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Згодом знаменитість опублікувала фото, де усміхнена лежить на лікарняному ліжку. Як зазначила Олена, почувається вона добре. Ба більше, Мозгова вже готова повернутися додому, аби продовжити займатися волонтерством та допомагати українським захисникам.

"І поки я тут лежу в лікарні, але думками вже вдома, бо частина одягу для поранених прийшла, сьогодні доїдуть шкарпетки, і можна відправляти все разом до шпиталю. Там очікують. І тому після огляду помчу додому відправити то все", - розповіла продюсерка.

Олена Мозгова у лікарні / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Загалом, Мозгова не розповідала раніше, що у неї були якісь проблеми зі здоров'ям. Також Олена не стала вдаватися в подробиці операції. Утім, судячи з допису її приятельки, втручання лікарів було заплановане.

"От знала, що в неї сьогодні операція. "Вийдете з наркозу - напишіть". От що пише і надсилає після наркозу: "Завтра прийде одяг хлопцям, і одразу відправлю до госпіталів", - написала у Facebook Вікторія.

Нагадаємо, 2021 року стало відомо, що Олена Мозгова страждає від хвороби Лайма, наслідком якої став параліч. Тоді продюсерка поборола недуг та проходила курс реабілітації.

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