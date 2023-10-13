Олена Мозгова поділилася рідкісним фото 8-річної доньки, схожої на неї як дві краплі води

Продюсерка опублікувала свіжу світлину молодшої доньки.
Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася з шанувальниками рідкісним фото підрослої доньки від співака Девіда Аксельрода Соломії.
На сторінці у Facebook Мозгова розмістила фотографію, на якій її 8-річна донька позує, дивлячись у камеру. Волосся маленької Соломії заплетене в косу, вона одягнена у синю футболку та куртку:
"Діти – найпрекрасніше диво на землі", - коротко прокоментувала фотографію зіркова мама.
Своєю чергою, прихильники Мозгової не втрималися від компліментів на адресу Соломії і зазначили, що вона неймовірно схожа на знамениту маму:
- Мамині риси обличчя
- Неймовірно гарна дівчинка
- Як Соломія схожа на вас, Олено
Зазначимо, що Соломія молодша донька Олени Мозгової, яка народилася 2015 року у шлюбі продюсерки зі співаком Девідом Аксельродом. Також у Мозгової є двоє старших доньок, 25-річна Євгенія від співака Олександра Пономарьова, та 28-річна Зоя, з батьком якої Мозгова розійшлася до її народження. Пономарьов став фактично батьком для Зої та виростив її.
Нагадаємо, нещодавно названа донька Олександра Пономарьова Зоя зворушливо привітала співака з 50-річчям спільними архівними фото.
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