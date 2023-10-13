Олена Мозгова поділилася рідкісним фото 8-річної доньки, схожої на неї як дві краплі води

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася з шанувальниками рідкісним фото підрослої доньки від співака Девіда Аксельрода Соломії.

На сторінці у Facebook Мозгова розмістила фотографію, на якій її 8-річна донька позує, дивлячись у камеру. Волосся маленької Соломії заплетене в косу, вона одягнена у синю футболку та куртку:

"Діти – найпрекрасніше диво на землі", - коротко прокоментувала фотографію зіркова мама.

Донька Олени Мозгової Соломія / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Своєю чергою, прихильники Мозгової не втрималися від компліментів на адресу Соломії і зазначили, що вона неймовірно схожа на знамениту маму:

Мамині риси обличчя

Неймовірно гарна дівчинка

Як Соломія схожа на вас, Олено

Зазначимо, що Соломія молодша донька Олени Мозгової, яка народилася 2015 року у шлюбі продюсерки зі співаком Девідом Аксельродом. Також у Мозгової є двоє старших доньок, 25-річна Євгенія від співака Олександра Пономарьова, та 28-річна Зоя, з батьком якої Мозгова розійшлася до її народження. Пономарьов став фактично батьком для Зої та виростив її.

Нагадаємо, нещодавно названа донька Олександра Пономарьова Зоя зворушливо привітала співака з 50-річчям спільними архівними фото.

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