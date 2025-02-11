Олена Мозгова пофарбувала волосся 9-річної доньки в зелений колір і похвалилася її новим образом

Українська продюсерка Олена Мозгова пофарбувала волосся 9-річної доньки Соломії в яскравий колір.

Так, знаменитість залюбки погоджується на експерименти. Тож коли її донечка захотіла пофарбувати волосся, то Мозгова погодилася. Соломія обрала яскравий зелений колір. Дівчинці фарбували не все волосся, а лише передні пасма.

У своєму фотоблогу Олена Мозгова опублікувала фото доньки, де похизувалася її новим образом. На знімку продюсерка та Соломія мило позували, притулившись одна до одної. Як зазначила знаменитість, у такому образі донечка нагадує їй казкову Мавку.

Олена Мозгова з донькою / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"Моя мавка", — коротко підписала світлину із Соломією продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Олені Мозговій довелося ставити хейтерів на місце. Як зізналась знаменитість, часом їй прилітає, що, мовляв, з косметикою та професійною зачіскою вона значно привабливіша. Тож продюсерка опублікувала фото без макіяжу та з рушником на голові. Таким чином Мозгова продемонструвала свою природну вроду.

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