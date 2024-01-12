Олена Мозгова показала доньку-красуню і привітала її з 30-річчям

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла, що її старша донька Зоя відсвяткувала день народження.

Зої Мозговій виповнилося 30 років. З нагоди ювілею доньки продюсерка поділилася рідкісним фото з нею у своєму Instagram і адресувала дівчині теплі вітальні слова:

"Моя вже доросла, але для мене завжди маленька донечка, сьогодні святкує 30 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч з такою непересічною особистістю! Прошу у тебе, Творець, дай моїй дитині мужності - боротися там, де можливо щось змінити, терпіння прийняти те, з чим впоратися нереально! І мудрості - відрізняти одне від іншого. Люблю тебе, моя Зоя, дякую, що обрала мене своєю мамою", - привітала доньку Мозгова.

Олена Мозгова показала свою 30-річну доньку / Фото: instagram.com/mozgova0902

Зазначимо, що на фото, яке Мозгова опублікувала, Зоя зображена в традиційному жіночому індійському одязі сарі з бінді у лобі. Декілька тижнів тому дівчина переїхала до Індії і охарактеризувала свій переїзд як "початок великої подорожі всередину себе".

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова також ділилася фотографією своєї молодшої доньки Соломії від співка Девіда Аксельрода. Продюсерка показала, як підросла їхня восьмирічна донька.

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