Олена Мозгова показала доньку від Девіда Аксельрода, яка на неї схожа, як дві краплі води

Знаменитість замилувала новим селфі з донечкою.
Відома українська продюсерка Олена Мозгова потішила прихильників сімейним контентом.
Зокрема, знаменитість опублікувала у Facebook селфі, на якому зображена з 8-річною донечкою Соломією. На знімку щасливі мама та донька обійнявшись позують перед камерою.
"Щастя є. Складний і насичений день був, але обійми моєї квіточки - це абсолютне щастя", - підписала фото знаменитість.
У коментарях підписники просто засипали Олену та 8-річну Соломію компліментами. Також шанувальники звернули увагу, що донька неабияк схожа на свою зіркову маму.
- Які ж у вас обох чудові очі!
- Такі схожі. Красуні! Щастя вам!
- Ой, гарнесенька зірочка! Очі татові! Здоров'я вашій родині!
Зазначимо, доньку Олена Мозгова народила у шлюбі зі співаком Девідом Аксельродом. Також продюсерка має дорослих доньок Євгенію та Зою.
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