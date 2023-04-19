Олена Мозгова показала доньку від Девіда Аксельрода, яка на неї схожа, як дві краплі води

Відома українська продюсерка Олена Мозгова потішила прихильників сімейним контентом.

Зокрема, знаменитість опублікувала у Facebook селфі, на якому зображена з 8-річною донечкою Соломією. На знімку щасливі мама та донька обійнявшись позують перед камерою.

"Щастя є. Складний і насичений день був, але обійми моєї квіточки - це абсолютне щастя", - підписала фото знаменитість.

Олена Мозгова з донькою / Фото: facebook.com/olenamozgova1

У коментарях підписники просто засипали Олену та 8-річну Соломію компліментами. Також шанувальники звернули увагу, що донька неабияк схожа на свою зіркову маму.

Які ж у вас обох чудові очі!

Такі схожі. Красуні! Щастя вам!

Ой, гарнесенька зірочка! Очі татові! Здоров'я вашій родині!

Зазначимо, доньку Олена Мозгова народила у шлюбі зі співаком Девідом Аксельродом. Також продюсерка має дорослих доньок Євгенію та Зою.

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