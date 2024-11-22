Олена Мозгова показала рідкісне фото своєї мами-красуні з 9-річною онукою

Два покоління попозували для милого фото.
Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно скаржилася на стан свого здоров'я, потішила шанувальників родинним контентом.
На своїй Facebook-сторінці Мозгова поділилася рідкісним фото своєї доньки 9-річної доньки від співака Девіда Аксельрода та мами Віолети. На зображенні юна Соломія постає в обіймах бабусі з вишуканим макіяжем і заплетеними афрокосичками, зібраними у хвіст. Продюсерка не стала вказувати, коли саме був зроблений знімок, однак акцентувала увагу на красі двох поколінь.
"Мої красуні", - замилувала підписом Олена.
У коментарях користувачі зробили мамі та доньці знаменитості компліментів. І побажали щастя родині.
- Гарні та славетні бабуся Віолета і онуки на радість родині! Клас
- Молода красива бабусю і сонечко Соля, будьте щасливі разом на довгі роки
- Здоров'я, миру та душевного спокою
- Дай Бог здоров'я бабусі і натхнення в творчості онучці!
Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова неочікувано зізналася в аб'юзі з боку Олександра Пономарьова під час їхнього колишнього шлюбу.
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