Олена Мозгова показала рідкісне фото своєї мами-красуні з 9-річною онукою

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно скаржилася на стан свого здоров'я, потішила шанувальників родинним контентом.

На своїй Facebook-сторінці Мозгова поділилася рідкісним фото своєї доньки 9-річної доньки від співака Девіда Аксельрода та мами Віолети. На зображенні юна Соломія постає в обіймах бабусі з вишуканим макіяжем і заплетеними афрокосичками, зібраними у хвіст. Продюсерка не стала вказувати, коли саме був зроблений знімок, однак акцентувала увагу на красі двох поколінь.

Донька та мама Олени Мозгової / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Мої красуні", - замилувала підписом Олена.

У коментарях користувачі зробили мамі та доньці знаменитості компліментів. І побажали щастя родині.

Гарні та славетні бабуся Віолета і онуки на радість родині! Клас

Молода красива бабусю і сонечко Соля, будьте щасливі разом на довгі роки

Здоров'я, миру та душевного спокою

Дай Бог здоров'я бабусі і натхнення в творчості онучці!

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова неочікувано зізналася в аб'юзі з боку Олександра Пономарьова під час їхнього колишнього шлюбу.

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