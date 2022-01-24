Олена Мозгова показала себе до та після схуднення на 22 кілограми

Продюсерка розповіла, як їй вдалося скинути таку вагу.
Українська продюсерка Олена Мозгова днями приголомшила, що їй вдалося схуднути на 22 кілограми.
А тепер знаменитість продемонструвала, який вигляд мала до та після втрати ваги. Окрім того Олена поділилася, як їй вдалося позбутися зайвих кілограмів. За словами Мозгової, вона дотримувалася кето-дієти та інтервального харчування 16/8. Також зірка повністю відмовилася від алкоголю.
Також Олена зізналася, що спортом у цей час не займалася і це було вимушено – через стан здоров'я:
"Я б із задоволенням додала щось, хоча б легке, до харчування, але захворіла на хворобу Лайма і лежала не маючи сил і можливості навіть встати, тому спорту не було. Навіть не уявляю, на що б я перетворилась практично лежачи два місяці і враховуючи кількість ліків в тому числі і гормонів, які я приймала і колола, якби не дотримувалась своєї дієти", - поділилася Мозгова.
За словами продюсерки, вона почала худнути у квітні 2021-го і стартувала з вагою 85 кіло:
"Десь у жовтні я вже була у тій вазі що і зараз 63-62. Наразі 61 важу. Цукор і зараз не їм. Але тост з цільнозернового хліба, наприклад, собі дозволяю. Ягідки їла і їм кожного дня. Додала зараз ще яблука, я їх їм з горіхами на вечерю. Чи важко було? Так важко і нема що тут говорити. Інколи хотілось "нахомячитись", запити то все просеко і післати ці дієти під три чорти. Але відверта розмова із собою приводила до тями. Ну і на фінал скажу таке.. Не шукайте собі відмазки про широку кістку, спадковість, хвороби, вік, нервову роботу, нестачу грошей і так далі. Ви маєте викликати захоплення, а не жалість!" – наголосила Олена.
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