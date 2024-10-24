Олена Мозгова показала себе у 20 років і пригадала страшну аварію, в яку потрапив її батько

Українська продюсерка Олена Мозгова показала, який вигляд мала у 20 років, а також пригадала жахливу аварію, в яку потрапив її батько Микола Мозговий.

У своєму Instagram знаменитість зазначила, що сталося це в серпні 1994 року. Її тато потрапив у моторошну аварію, яка перевернула життя їхньої родини догори дриґом. Микола Мозгової тоді мав перелом хребта та довго відновлювався.

Продюсерка поділилася, що їй тоді було лише 20 років. Мозгова також опублікувала архівне фото, яке було зроблене в лікарняній палаті, коли батько отямився.

Олена Мозгова у 20 років / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"1994 рік, мені 20 років, у січні народилась Зоя, в серпні тато потрапив в страшну аварію, яка перевернула життя нашої родини догори дриґом...Фото з палати лікарні швидкої допомоги після того, як він отямився… Мені інколи здається, що за свої 50 років я прожила не одне і не два життя…Одна людина просто не може стільки всього пережити за одне…", - поділилася продюсерка.

Зазначимо, Микола Мозговий пішов з життя 30 липня 2010 року від зупинки серця. У листопаді Олена Мозгова влаштовує концерт пам'яті легендарного батька, де пролунають його найкращі пісні.

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