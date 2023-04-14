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Олена Мозгова показала підрослу доньку від Девіда Аксельрода, з якою вперше писанки розмальовувала

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Олена Мозгова показала підрослу доньку від Девіда Аксельрода, з якою вперше писанки розмальовувала

Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Родина вже готується до Великодня.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова поділилася кадрами з підрослою донькою Соломією. 

Зіркова родина вже активно готується зустрічати Великдень, який цього року українці святкують 16 квітня. Важливим атрибутом свята стала писанка, тож Олена разом з Соломією теж вирішили спробувати так прикрасити пасхальне яйце.

Для 8-річної дівчинки такий досвід був першим в житті, тож вона з зацікавленістю взялася за справу. Мозгова поділилася кадрами з підрослою дочкою в процесі. 

"Солік вчора творила свою першу писанку", - написала Мозгова. 

© facebook.com/mozgovaolena74
Фото: facebook.com/mozgovaolena74
© facebook.com/mozgovaolena74
Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Дівчинка зобразила на своїй писанці квіти та пташку. 

© facebook.com/mozgovaolena74
Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Нагадаємо, що олена Мозгова виховує доньку Соломію разом зі співаком Девідом Аксельродом. Також продюсерка має старшу доньку Зою від першого шлюбу та середню Євгенію від виконавця Олександра Пономарьова.

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Дата публікації
Перегляди
1137
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