Олена Мозгова показала, як із 8-річною донькою від Аксельрода насолоджується відпочинком у Львові

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася, що разом із 8-річною донькою від співака Девіда Аксельрода відпочиває у Львові.

У своєму Fecebook знаменитість вже встигла опублікувати кадри з їхньої подорожі. Зокрема, продюсерка разом із Соломією прогулювалася старовинним містом, милувалася архітектурою, робила чимало фото та побувала на екскурсії.

Донька Олени Мозгової і Девіда Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

До речі, донька Олени Мозгової вже встигла поділитися враженнями від Львова. Виявилося, що дівчинці неабияк сподобалося місто. Ба більше, Соломія оцінила Львів набагато вище, аніж польський Краків та австрійський Відень, де є схожа архітектура.

Донька Олени Мозгової і Девіда Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Соля сказала, що Львів красивіший за Краків і навіть Відень! Ось так! Я дуже давно не була у Львові і хочу сказати, що і сама в захваті! Гарно, чисто, затишно, смачно!" – зазначила продюсерка.

Донька Олени Мозгової і Девіда Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова святкувала ювілей. Знаменитості виповнилося 50 років. У святковий день продюсерка похизувалася новою зачіскою та здивувала молодим виглядом.

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