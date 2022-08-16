Олена Мозгова показала, який мала вигляд під час складного періоду в житті: "В очах сльози"

Знаменитість, переглядаючи старі світлини, натрапила на знімок, який зробила на початку 2011 року.

Вона поділилася, що тоді минуло пів року, як помер її тато, легендарний композитор Микола Мозговий. Як зізналася Олена на сторінці у Facebook, тоді вона була у відчаї і земля пішла з-під ніг.

"Жодного розуміння, що робити і як жити далі не було… Все у якомусь мороці, тумані і темряві… Я була у відчаї і звинувачувала весь світ і, звісно ж, себе, що не вберегла. P.S. Скільки разів бачила це фото, але лише сьогодні помітила, що в очах "стоять сльози", – прокоментувала вона.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Мозгова додала, що зараз дивиться на себе і розуміє, що вона сильна.

"Шанси вистрибнути з того стану були мізерні, відштовхнутися від дна і поступово підніматись догори було неймовірно складно… Але я це зробила... Зараз я люблю себе, свій стан, своє світосприйняття. Моє життя наповнене світлом і так, відчути світло можливо лише, коли осягнув, що таке темрява", – додала вона.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова відверто розповіла про свою тяжку хворобу. Рік тому продюсерка думала про самогубство.

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