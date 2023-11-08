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Олена Мозгова показала, який вигляд має могила її легендарного батька: "Перевірили, чи не викопали ялівець"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Олена Мозгова показала, який вигляд має могила її легендарного батька: "Перевірили, чи не викопали ялівець"

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Продюсерка зізналася, що осінь - улюблена пора року Миколи Мозгового.

Українська продюсерка, донька легендарного композитора Миколи Мозгового Олена Мозгова днями побувала на могилі свого знаменитого батька.

Про це вона розповіла на сторінці у Facebook та запостила відео, яке зняла на Байковому цвинтарі, де спочиває Микола Петрович. Під відео Мозгова написала, що її батько дуже любив осінь:

"Перевірили, чи не викопали ялівець у тата. Все норм, прижився, не викопали, сидить як треба той ялівець. Осінь, до речі, його найулюбленіша пора року…" – підписала відео продюсерка.

Олена Мозгова побувала на могилі свого легендарного батька Миколи Мозгового

Олена Мозгова побувала на могилі свого легендарного батька Миколи Мозгового

Нагадаємо, нещодавно розгорівся конфлікт між співаком SHUMEI та продюсеркою Оленою Мозговою. Справа в тому, що артист без дозволу виконав хіт "Минає день, минає ніч" Миколи Мозгового. Продюсерка звинуватила співака у порушенні авторських прав. Своєю чергою, SHUMEI поквапився вибачитися, та отримав дозвіл співати пісню за символічну суму 100 гривень. Також артист переказав 50 тисяч гривень на рахунок благодійного фонду Олени Мозгової. На ці гроші придбали прилад нічного бачення для військових.

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