Олена Мозгова показала, який вигляд має її 28-річна донька-красуня

Старша донька продюсерки відсвяткувала день народження.

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася з шнувальниками святом у її родині.

Днями старшій доньці знаменитості Зої виповнилося 28 років. З цієї нагоди Мозгова у себе на Facebook поділилася світлинами дівчини і показала, як вона змінювалася з часом.

Зоя в дитинстві / facebook.com/olenamozgova1

Варто зазначити, що Зоя виросла справжньою красунею:

"Моя вже доросла, але для мене завжди маленька, донечка сьогодні святкує 28 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч з такою непересічною особистістю! Прошу у тебе, Творець, дай моїй дитині мужності - боротися там, де можливо щось змінити,терпіння прийняти те, з чим впоратися нереально! І мудрості - відрізняти одне від іншого. Люблю тебе, моя Зоя, безумовно! І дякую, що обрала мене в мами", - адресувала такі слова зіркова мама доньці.

Зої виповнилося 28 років / facebook.com/olenamozgova1

facebook.com/olenamozgova1

Підписники сторінки Мозгової долучилися до привітань: "Вітаю вас та вашу доню. Щастя безмежного вам", "Нехай буде щаслива та успішна, кохана, як ти зараз", "вітаю з красунею-іменинницею".

facebook.com/olenamozgova1

Зазначимо, що у Олени Мозгової ще є дві доньки – Євгенію продюсерка народила 1999-го від колишнього цивільного чоловіка, співака Олександра Пономарьова. А 2015-го Мозгова подарувала своєму чоловіку Девіду Аксельроду доньку Соломію.

Первісток Мозгової, донька Зоя народилася 1994-го року. Вона є названою донькою Олександра Пономарьова. Із біологічним батьком Зої Олена Мозгова не була розписана і розійшлася ще до її народження.

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