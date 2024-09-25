Олена Мозгова показалася без макіяжу та фотошопу і відповіла хейтерам, які закидають їй пластику

Українська продюсерка Олена Мозгова показалася без жодної краплі косметики і поставила на місце хейтерів, які заявляють, що вона робила пластику.

Час від часу знаменитість тішить підписників новими фото. Та, як виявилося, Мозгова стикається з хейтом через ті знімки, де вона постає у вишуканому вбранні, з яскравим макіяжем та зачіскою. Користувачі заявляють, що продюсерка має такий гарний вигляд через те, що, мовляв, робила пластику. Знаменитість не стала терпіти в'їдливих коментарів та зазначила, що зазвичай таке пишуть ті, хто взагалі приховує своє обличчя.

"Цікаво, що ті, хто пишуть в коментарях "та ясно, то все пластика", як правило, на аватарці мають квіточку, котика чи ще щось прекрасне. Чи є ще другий варіант, коли на аватарці персонаж, який можна знімати без гриму у фільмі жахів…Друзі, я за красу! І зовнішню, і внутрішню, бо страшного в нашому житті і так вистачає…", - зазначила продюсерка.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Та щоб втамувати цікавість критиків, Олена Мозгова показала чесне фото, на якому продемонструвала свою природну красу. На знімку знаменитість постала без жодної краплі декоративної косметики, а також вона не використовувала фотошоп чи фільтри.

"Ось фото "вдома на кухні". Без професійного макіяжу, без брендових суконь, без прикрас і зайвих понтів. Що ми бачимо? 50 рочків дівчиську, яка і досі мріє про щось недосяжне, яка не втомилась любити і дарувати це відчуття, яка вміє цінувати справжнє: дружбу, любов, емоції, вчинки, сльози і радість", - зазначила продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ділилася рідкісним фото 9-річної доньки від співака Девіда Аксельрода. Також виконавиця давала важливу пораду батькам, які виховують дітей.

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