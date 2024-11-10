Олена Мозгова показалася під крапельницею і пожалілася на проблеми зі здоров'ям

Українська продюсерка Олена Мозгова змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї.

У соцмережах знаменитість опублікувала фото, де до її руки була приєднана система крапельниці. Також Мозгова звернулася до підписників і закликала всіх берегти себе.

Продюсерка не стала вдаватися у подробиці та розкривати, що саме з нею сталося. Однак знаменитість дала зрозуміти, чому в неї виникли проблеми зі здоров'ям і вона мусила звертатися за допомогою до лікарів. Олена Мозгова натякнула, що її стан похитнувся на тлі стресу. За словами продюсерки, постійні обстріли, недосипання, сумні новини та хвилювання через незакриті збори дають своє.

Олена Мозгова під крапельницею / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"Бережіть себе! Так, дуже вже хочеться перемоги, спокою і миру. Хочеться спати і не здригатись від вибухів і повітряних тривог, не думати про те, що зараз відкрию повідомлення, а там знов хтось на щиті чи поранений, не ридати, прочитавши чергові новини про загиблих дітей, про байдужість людей, не дорікати собі, що знову не встигаємо з допомогою, що збори дуже повільні, що, може, це я щось не так роблю чи не так пишу, не так прошу…Але маємо те, що маємо. Поки так, але все одно - бережіть себе", – звернулася до фанів продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова прокоментувала камінгаут 30-річної доньки. Продюсерка поділилася, як вперше відреагувала на відверте зізнання Зої та чи спілкується вона з її партнеркою.

Читайте також: