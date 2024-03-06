Олена Мозгова поскаржилася, що після схуднення на 22 кіло знову набрала зайву вагу

Українська продюсерка Олена Мозгова поскаржилася, що знову набрала зайву вагу.

У своєму Facebook знаменитість поділилася, що перед війною нарешті повернулася у форму. Так, тоді Мозговій вдалося схуднути на 22 кіло. Утім, стрес, що виник на тлі повномасштабної війни, відобразився на продюсерці. Як зізналась знаменитість, за два роки вона набрала 16 кілограмів.

"Перед війною вже була у нормальній формі. А потім той клятий лютий, вторгнення, сирени, прильоти, страшні новини…Стрес почала заїдати, як наслідок - плюс 16 кілограмів", - поскаржилася продюсерка.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Утім, Мозгова знову рішуче налаштована повернутися у форму. Знаменитість переконана, що це буде нелегко, однак вона хоче знову бути у своїй нормальній вазі.

"Ніяк не могла знайти в собі мотивацію почати процес повернення до нормальної ваги…Але після серйозного діалогу з собою рішення прийнято, дорожня карта створена, рух почався. Побажайте мені натхнення, сили і успіху. Той, хто хоч раз проходив це, знає, як то важко не зійти з дистанції", - поділилася Мозгова.

Олена Мозгова після схуднення / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач поділився, що схуднув на дев'ять кіло. Артист розсекретив, як йому це вдалося та від чого він відмовився.

Читайте також: