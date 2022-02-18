Олена Мозгова про суддівство Лодигіна на нацвідборі: "Ти хто взагалі такий"

Продюсерка вважає, що з нацвідбору взагалі треба прибрати суддів.

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка займалася організацією перших нацвідборів на "Євробачення" в Україні, прокоментувала скандал на цьогорічному нацвідборі.

Зокрема, продюсерка вважає, що треба змінити формат проведення нацвідбору і прибрати звідти суддів. Мозгова пропонує залишити право обрати свого представника від України людям. Те, щоб не проводити нацвідбір в Україні, а щоб журі обирало свого кандидата, як це роблять, приміром, в Азербайджані та Молдові, Мозгова вважає не варіантом для нашої країни:

"Є така історія, але це не про нас. Тому що суспільство вимагає, вони хочуть обрати свого представника. Ви бачите, яка активність у голосуванні? Ну як це хтось замість нас вирішить хто поїде. Я вважаю, що треба відмовитись від журі взагалі. Хай вирішують люди, хто має представляти їхню країну на "Євробаченні", - сказала Мозгова.

Олена Мозгова про скандальний Нацвідбір та долю України на Євробаченні-2022

Продюсерка вважає, що має бути правильна перевірка учасників нацвідбору, правильна підготовка:

"В усьому має бути логіка, алгоритм. Спочатку треба перевірити всіх учасників. Це що, було складно в прикордонну службу дати на всіх вісім запити?" – сказала Олена.

На думку продюсерки, члени журі не можуть знати, кого краще відправити на конкурс, оскільки тренди та запити щороку змінюються. Дісталося від Мозгової й судді, який цього року судив нацвідбір, члену правління Суспільного мовника Ярославу Лодигіну.

"Коли сидить журі і щось там розповідає, той, що посередині сидів, не знаю, як там його прізвище. Він сидить і ще з таким виглядом щось там розповідає цим людям на сцені, як їм треба щось робити. Та ти хто взагалі такий? Яке ти маєш право щось там розповідати? Я вам більше скажу, навіть Руслана і Джамала, які перемогли, на сьогодні не можуть нічого їм порадити. Тому що вони були класні у той самий момент, коли вони перемогли. А сьогодні ситуація змінилась. І ніхто не знає, хто сьогодні в тренді і що сьогодні модне", - сказала Мозгова.

Продюсерка наголосила, що Суспільне має вибачитися за скандал, який виник після фіналу нацвідбору:

"По-перше, Суспільне не має зараз звинувачувати весь світ, починаючи з Паш, тому що так, вона винна, вони набрехали, це доведений факт. А вибачитись перед суспільством, що вони в принципі винуваті в тому, що такий бардак відбувся. За логікою, так, має їхати той, хто посів друге місце, він же отримав найбільше голосів, все логічно. Чесно кажучи, не знаю, як їм виходити з цих ситуацій, але почати з вибачення і відставок", - додала Мозгова.

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